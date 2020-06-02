Минтруд сообщил о новых мерах поддержки безработных

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков , выступая в Совете Федерации , рассказал о ситуации на рынке труда, назвав ее "напряженной". Он сообщил о новых мерах по поддержке потерявших работу граждан.

Около 2,3 млн человек было уволено в РФ с 1 апреля по сегодняшний день, принято на работу — 1,9 млн человек, сообщил статистику министр. То есть на 400 тысяч человек уволено больше, чем принято. Увольнения на фоне пандемии, по данным Минтруда, больше всего затронули следующие сферы: розничная торговля непродовольственными товарами, предприятия общественного питания, авиаперевозки, гостиничное хозяйство, культура и развлечения.

Сегодня соискатели в поиске работы находятся в непростых условиях, признал глава Минтруда . На десять вакансий приходятся 18 соискателей, уточнил он. Однако есть и благоприятные тенденции.

"На портале "Работа в России", где размещается объем предлагаемых для рынка вакансий, за последний месяц количество вакансий увеличилось на 200 тысяч, — рассказал Котяков. — То есть на данный момент соискатели могут выбирать потенциальное место работы из 1 млн 150 тысяч вакансий".

Министр привел данные Росстата , согласно которым на 1 мая численность безработных в РФ по методике Международной организации труда составила 4,3 млн безработных или 5,8% от трудоспособного населения. По сравнению с мартом общая численность безработных граждан выросла на 800 тысяч человек, или на 23%. При этом россияне все чаще обращаются в центры занятости. Число безработных, стоящих на учете в них, составляет 2,1 млн россиян. На прошлой неделе, 27 мая, таковых было 1,9 млн Самая сложная ситуация на 1 июня в сфере зарегистрированной безработицы сложилось в республике Тыва — 12% от экономически активного населения, Чечня — более 10%, Ингушетия — 9,4%, Алтай — 6%, Кабардино-Балкария — более 5%. Во всех остальных субъектах этот показатель меньше 5%, отметил Котяков.

Чтобы помочь гражданам, усилили меры поддержки как бизнеса, так и наемных работников. Так, приняты решения о грантовой поддержке, предоставлении кредитов на выплату зарплат, снижение страховых взносов. Это позволило на большинстве предприятий сохранить трудовые коллективы, сказал Котяков. Конечно, поддерживают и потерявших работу.

"С 1 мая задним числом втрое увеличивается размер минимального пособия по безработице, — подчеркнул министр. — Напомню, что сейчас этот размер составляет полторы тысячи рублей, а после принятия проекта постановления этот размер будет составлять 4,5 тысячи".

Увеличивается и максимальный размер.

"Пособие будет в диапазоне от 4,5 тысяч рублей до 12 тысяч 130 рублей", — заявил глава Минтруда.

Министерство предлагает и дополнительные меры. Одна из главных — продлить срок выплаты пособий по безработице на три месяца, если гражданин не трудоустроится.

"Мы вышли с инициативой — в принципе, нас поддержали — чтобы продлить такого рода выплаты еще на три месяца до тех пор, пока ситуация на рынке труда не стабилизируется", — отметил министр.

Особая поддержка безработным с детьми. По словам Котякова, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и воспитывают детей до 18 лет, получают максимальное пособие по безработице, и доплата за каждого ребенка составляет три тысячи рублей в течение трех месяцев. Эти выплаты уже касаются 450 тысяч человек.

А теперь предлагается расширить меру.

"В правительство уже внесен проект постановления, который предусматривает распространение этой выплаты на всех безработных граждан, — сообщил Котяков. — То есть не только тех, которые потеряли работу после 1 марта, а всех граждан, которые на сегодняшний день будут признаны безработными и встанут на учет в центрах занятости".

Ведомство также считает необходимой трансформацию служб занятости. Дело в том, что при нынешнем раскладе сложно регулировать потоки трудовой миграции из разных регионов.