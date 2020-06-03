Банки массово снижают ставки по долларовым вкладам 

Крупнейшие российские банки приняли решение снизить ставки по вкладам в долларах, следует из опроса агентства "Прайм" кредитных организаций.
Сбербанк накануне снизил ставки по вкладам в долларах, в результате чего максимальная ставка упала на 0,3 процентного пункта — до 0,55%. Однако банк здесь выступил догоняющим: большинство кредитных организаций в России пошли на такой шаг еще в мае.
ВТБ, второй по активам российский банк, снизил ставки по долларовым вкладам 29 мая на 0,15-0,5 процентного пункта. Максимальная ставка, которую клиент сможет получить в банке, — 0,5%.
"Незначительное снижение банком ставок следует общей тенденции на рынке. Кроме того, клиенты сейчас предпочитают держать деньги под рукой и выбирают для размещения средств более короткие рублевые депозиты и накопительные счета", — пояснили такое решение в банке.
Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам в валюте США на 0,2 процентного пункта, после чего максимальная ставка по ним в банке стала 0,8% годовых.
"Московский кредитный банк" изменил ставки по валютным депозитам 22 мая: максимальная процентная ставка снизилась до 0,65%.
Совкомбанк в прошлом месяце понизил доходность долларовых вкладов на 0,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка в банке — 1,2% годовых. "Ак Барс банк" уменьшил ставки по долларовым вкладам в начале июня на 0,1-0,4 процентного пункта, максимальная доходность по вкладам в валюте США составляет 0,5%.
При этом банк "Санкт-Петербург" сообщил, что не менял доходность по долларовым вкладам. Таких планов также нет у Промсвязьбанка и банка "Дом.РФ".
Россельхозбанк стал единственным банком, заявившем о намерении повысить доходность долларовых вкладов — изменения вступят в силу с 5 июня.