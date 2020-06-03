Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.85
$
69.00
77.08
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
39.20
+0.90 Золото
1712.30
–0.57 РТС
1288.36
+0.80
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1195
+0.0271
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Банки массово снижают ставки по долларовым вкладам 

Прайм и ещё 2 27 минут назад
Банки массово снижают ставки по долларовым вкладам
Фото: EPA
Крупнейшие российские банки приняли решение снизить ставки по вкладам в долларах, следует из опроса агентства "Прайм" кредитных организаций.
Сбербанк накануне снизил ставки по вкладам в долларах, в результате чего максимальная ставка упала на 0,3 процентного пункта — до 0,55%. Однако банк здесь выступил догоняющим: большинство кредитных организаций в России пошли на такой шаг еще в мае.
ВТБ, второй по активам российский банк, снизил ставки по долларовым вкладам 29 мая на 0,15-0,5 процентного пункта. Максимальная ставка, которую клиент сможет получить в банке, — 0,5%.
"Незначительное снижение банком ставок следует общей тенденции на рынке. Кроме того, клиенты сейчас предпочитают держать деньги под рукой и выбирают для размещения средств более короткие рублевые депозиты и накопительные счета", — пояснили такое решение в банке.
Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам в валюте США на 0,2 процентного пункта, после чего максимальная ставка по ним в банке стала 0,8% годовых.
"Московский кредитный банк" изменил ставки по валютным депозитам 22 мая: максимальная процентная ставка снизилась до 0,65%.
Совкомбанк в прошлом месяце понизил доходность долларовых вкладов на 0,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка в банке — 1,2% годовых. "Ак Барс банк" уменьшил ставки по долларовым вкладам в начале июня на 0,1-0,4 процентного пункта, максимальная доходность по вкладам в валюте США составляет 0,5%.
При этом банк "Санкт-Петербург" сообщил, что не менял доходность по долларовым вкладам. Таких планов также нет у Промсвязьбанка и банка "Дом.РФ".
Россельхозбанк стал единственным банком, заявившем о намерении повысить доходность долларовых вкладов — изменения вступят в силу с 5 июня.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Прайм: последние новости
Траты россиян на ЖКХ в "домашнем" апреле упали на 14% - исследование Траты россиян на ЖКХ в "домашнем" апреле упали на 14% - исследование Средний размер долга заемщика в апреле снизился до уровня конца прошлого лета Средний размер долга заемщика в апреле снизился до уровня конца прошлого лета ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%
Комментарии
Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Банк ВТБ , Совкомбанк , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Россельхозбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал сохранить доходы россиян
Путин призвал сохранить доходы россиян
BlaBlaCar возобновил работу в России
BlaBlaCar возобновил работу в России
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Россия и саудиты приняли решение по нефти
Россия и саудиты приняли решение по нефти
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
01:19
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
Рынки Экономика
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение