В России предлагается ввести полную кредитную амнистию для граждан, испытывающих колоссальные трудности из-за коронавирусной пандемии. С такой инициативой в верхней палате парламента выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко . Вместе с тем Банк России отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований. Во всяком случае, так рассказали NEWS.ru в самом регуляторе.

Как объяснил нашему изданию сам сенатор, в нашей стране было предоставлено 1,9 млн кредитных каникул по займам физлиц и только 15% из них были выданы в соответствии с нормами нового 106-го федерального закона (ФЗ). Кравченко напомнил, что данный ФЗ касается особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. Это означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться принятыми инструментами. Банки не заинтересованы работать по федеральному закону, убеждён парламентарий. Зачастую, полагает он, «кредитные учреждения продвигают свои собственные программы реструктуризации, которые дороже для заёмщика».

Владимир Кравченко, член комитета Совета Федерации по экономической политике: И что немаловажно — те люди, кто пошёл на процедуру реструктуризации по программам банков, получают ухудшение кредитной истории. Считается, что они не смогли справиться с текущими платежами.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике ссылается на письмо ЦБ, где говорится о том, что банки не должны ухудшать кредитные истории клиентов. Однако на различных банковских семинарах «всегда говорят, что заносится информация о кредитных каникулах в рамках 106-го закона: она не отражается негативно, а вот по реструктуризации аналогичной меры нет», замечает законодатель.

Вместе с тем он полагает, что «даже введение отсрочки на полгода и даже до конца 2021 года с уплатой процентов не решит существенную часть проблем».

В свете этого Владимир Кравченко предлагает продлить сроки данных каникул, создать в регионах специальные антикризисные центры, которые смогут функционировать как консультационные центры по кредитным каникулам и оказывать услуги для населения бесплатно. Такие центры могли бы работать как в пилотных регионах, участвующих в проекте повышения финансовой грамотности Минфина России на базе созданной в проекте инфраструктуры, так и в других субъектах, подчёркивает сенатор.

Считаю, что Совфеду совместно с ЦБ нужно проанализировать ситуацию с кредитными историями клиентов и дать однозначный ответ банкам и бюро кредитных историй о том, что кредитные каникулы по 106-ФЗ, а также реструктуризация кредитов по собственным программам банков не должны ухудшать кредитные истории. Также я предлагаю проработать вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О кредитных историях» и выработать предложения по наиболее проблемным случаям, — сказал законотворец.

Любопытно, что при этом Банк России отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований. С 21 по 27 мая поступило примерно 173 тысячи заявок, это на 10% меньше, чем на предыдущей неделе (с 14 по 20 мая), когда банками было получено примерно 192 тысячи требований, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Центробанка.

Банками к концу мая было рассмотрено 93% поступивших заявлений. Удовлетворено более 1,1 млн заявлений о реструктуризации кредитов, ещё порядка 140 тысяч находятся в стадии рассмотрения. Доля одобренных требований достигла почти 62% от рассмотренных (60% по результатам предыдущего мониторинга). Обращений (требований) о предоставлении кредитных каникул в соответствии со ст. 6 Закона № 106 ФЗ получено около 300 тысяч, их доля в общем количестве обращений составляет примерно 15%. Одобрено, то есть получили каникулы, 175 тысяч, это 67% от полученных заявлений. При этом по ипотечным кредитам доля одобренных каникул ещё выше, она составляет почти 80%, по кредитным картам — более 70%, — сообщили нашему изданию в ЦБ.

Если автор инициативы сомневается в «прозрачности» кредитных организаций, то достаточно начать приём заявок на кредитные каникулы через портал Госуслуг, о чём ЦБ и Минцифры уже заявили 2 недели назад, объясняет президент СРО НАПКА и председатель Совета СРО МиР Эльман Мехтиев . Во-первых, сразу появится единая форма заявления, которая сейчас отсутствует, что также сейчас осложняет процесс. Во-вторых, надзор сразу получает возможность контролировать факт отправки, сроки рассмотрения, причину отказа. За возможность подать заявление на кредитные каникулы через Госуслуги выступает и ЦБ, и Минкомсвязь . Однако реализуя этот проект, не стоит забывать подключать и самих кредиторов к такой системе уведомления и обратной связи, подмечает Мехтиев.

Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: В своём обращении сенатор ссылается на то, что 85% клиентов, подавших заявление на предоставление кредитных каникул, не смогли воспользоваться этим правом. Однако отсутствует толком какая-либо статистика, почему эти граждане не смогли воспользоваться этим своим правом. По умолчанию предполагается, что они не смогли, потому что им не дали. Однако 106-ФЗ устанавливает, что заявитель рано или поздно, но должен подтвердить снижение своего дохода. И в этом мы видим проблему, так как не все могут подтвердить такое падение, в том числе и потому, что сам доход, заявленный ими при обращении за кредитом или займом, они не всегда могут подтвердить документально (в лучшем случае — справкой «по форме банка»).

В различных сегментах рынка разное количество клиентов могут подтвердить свой доход, говорит эксперт. Мониторинг показывает, что в сегменте микрофинансирования лишь 20–25% заёмщиков могут подтвердить падение своего дохода. Это определённая особенность и специфика этого бизнеса, указывает Мехтиев.

Понимая это, большинство МФО разработали собственные программы с более лояльными условиями. И поэтому уровень одобрения заявлений на каникулы, отсрочку, рассрочку и иные формы реструктуризации в общем даже выше, чем в других секторах, — сказал президент СРО НАПКА и председатель Совета СРО МиР.

По оценкам НКР, в настоящее время сохраняется вероятность второй волны реструктуризаций выданных физическим лицам кредитов во втором полугодии, несмотря на тенденцию к сокращению числа новых заявок от населения в мае, по сравнению с апрельским пиком. Не исчерпан потенциал роста реструктурированных кредитов и в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), уточняют в НКР.

Процент реструктуризаций в портфеле кредитов крупным компаниям пока невелик — порядка 4%. В то же время в кредитовании МСБ ситуация заметно хуже: доля реструктуризаций оценивается не менее чем в 11% портфеля. С учётом доли просроченной задолженности (около 12% на 1 апреля) уровень проблемных кредитов в сегменте МСБ уже сегодня может достигать 20% портфеля и более.

Реструктуризации в сегменте МСБ, как правило, носят вынужденный характер, в отличие от кредитных каникул для физлиц, которые могут получить и те заёмщики, платёжная дисциплина которых не ухудшилась бы, уточняют аналитики. Процент одобрения заявок МСБ составляет около 70%, несмотря на двукратный рост с середины апреля. Это косвенно свидетельствует о вероятности дальнейшего ухудшения кредитного качества портфелей в данном сегменте по мере отладки процессов реструктуризации, отмечают в НКР.