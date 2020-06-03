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Названы самые стабильные в период карантина профессии 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые стабильные в период карантина профессии
Фото: РИА Новости
Самыми стабильными в период карантина стали профессии государственных и муниципальных служащих: учителей, врачей, полицейских, военных и так далее. Не повлияла эпидемия коронавируса и на сотрудников предприятий непрерывного цикла, на которых не были снижены масштабы производства. Об этом в интервью с газетой «Известия» рассказал член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.
При этом под угрозой сокращения после карантина оказались сотрудники сферы услуг, гостиничного бизнеса, торговли, а также офисные служащие. Треть компаний готовится в ближайшие полгода уволить около 16 процентов своих работников. А половина организаций уже оптимизировала штат, сократив пятую часть персонала.
Ранее руководители компаний рассказали об антикризисных мерах, которые они применяют в период карантина. Так, многие снижают операционные затраты или дают отсрочку на оплату аренды. Сокращение штата или введение неоплачиваемых отпусков работодатели назвали крайней и наименее популярной мерой.
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Личный счет , Алим Бишенов , Деловая Россия , газета "Известия"
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