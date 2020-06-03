Россияне стали меньше тратить на ЖКХ 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России уменьшились на 14%. Об этом со ссылкой на аналитиков банка ФК «Открытие» сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что сильнее всего, на 34%, в апреле упали траты россиян на тепловодоснабжение. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%. По сравнению с мартом чек на расходы на ЖКХ снизился на 10%, а в среднегодовом выражении на 14%.

Аналитики высказали мнение, что уменьшение расходов на ЖКХ в апреле может быть связано с экономией россиян, в том числе за счет установки счетчиков. А вот увеличение платы за электроэнергию и газ аналитики связывают с ростом тарифов.