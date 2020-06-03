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Россияне стали меньше тратить на ЖКХ 

Алиса Селезнёва и ещё 5 35 минут назад
Россияне стали меньше тратить на ЖКХ
Фото: РИА Новости
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России уменьшились на 14%. Об этом со ссылкой на аналитиков банка ФК «Открытие» сообщает РИА Новости.
Эксперты отметили, что сильнее всего, на 34%, в апреле упали траты россиян на тепловодоснабжение. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%. По сравнению с мартом чек на расходы на ЖКХ снизился на 10%, а в среднегодовом выражении на 14%.
Аналитики высказали мнение, что уменьшение расходов на ЖКХ в апреле может быть связано с экономией россиян, в том числе за счет установки счетчиков. А вот увеличение платы за электроэнергию и газ аналитики связывают с ростом тарифов.
«Рамблер» писал, что ранее член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил заморозить в текущем году тарифы для населения на газ и электроэнергию. Необходимость такой меры он объяснил снижением доходов россиян из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Комментарии 6
Личный счет , Сергей Леонов , ФК Открытие , Совет Федерации , РИА Новости
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