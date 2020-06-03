Россияне накопили рекордные суммы на счетах

29% от общего объема средств, хранящихся в банках, приходится на счета физлиц, сообщает принадлежащее Григорию Березину издание РБК. Россияне, по данным журналистов, накопили более 9 трлн рублей.

Отмечается, что больше половины этой суммы поступило на счета в апреле 2020 года. Аналитик банка БКФ Максим Осадчий назвал ситуацию рекордной, если не учитывать сезонный прирост накоплений в декабре.

По мнению эксперта, резкое повышение показателей весной объясняется антикризисными выплатами от государства и выводом средств с депозитов. Также специалисты подчеркивают, что в условиях пандемии россияне предпочитают оставлять заработанные деньги на зарплатных картах, а не переводить их на сберегательные счета.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей, чего раньше никогда не бывало. Аналитики сошлись во мнении, что таким образом кредитные организации обеспечили свои банкоматы купюрами на случай непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, представители малого бизнеса обналичивают многочисленные полученные кредиты, с помощью которых стараются поддержать работу своих предприятий.