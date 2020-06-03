Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.70
76.60
76.95
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.68
76.84
Индексы и котировки Brent
40.28
+0.10 Золото
1719.17
–0.08 РТС
1293.38
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1221
+0.0297
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Россияне накопили рекордную сумму денег 

Павел Тиунов и ещё 2 58 минут назад
Россияне накопили рекордные суммы на счетах
Фото: ТАСС
29% от общего объема средств, хранящихся в банках, приходится на счета физлиц, сообщает принадлежащее Григорию Березину издание РБК. Россияне, по данным журналистов, накопили более 9 трлн рублей.
Отмечается, что больше половины этой суммы поступило на счета в апреле 2020 года. Аналитик банка БКФ Максим Осадчий назвал ситуацию рекордной, если не учитывать сезонный прирост накоплений в декабре.
По мнению эксперта, резкое повышение показателей весной объясняется антикризисными выплатами от государства и выводом средств с депозитов. Также специалисты подчеркивают, что в условиях пандемии россияне предпочитают оставлять заработанные деньги на зарплатных картах, а не переводить их на сберегательные счета.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей, чего раньше никогда не бывало. Аналитики сошлись во мнении, что таким образом кредитные организации обеспечили свои банкоматы купюрами на случай непредвиденных обстоятельств.
Кроме того, представители малого бизнеса обналичивают многочисленные полученные кредиты, с помощью которых стараются поддержать работу своих предприятий.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Комментарии 5
Личный счет , Максим Осадчий , Банк Корпоративного Финансирования , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали меньше тратить на ЖКХ
Россияне стали меньше тратить на ЖКХ 6
Минтруд назвал число безработных в России
Минтруд назвал число безработных в России
США начали расследование против России и Китая
США начали расследование против России и Китая
Польша пригрозила «Газпрому»
Польша пригрозила «Газпрому» 84
В России упал средний размер «займа до зарплаты»
В России упал средний размер «займа до зарплаты»
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение