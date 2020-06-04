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Граждане и бизнес получат рассрочки по долгам 

Финмаркет и ещё 1 1 час назад
Россияне и бизнес получат рассрочки по долгам
Фото: РИА Новости
Правительство России поддержало законопроект, вводящий временные послабления для должников. Социально незащищенным гражданам, чьи дела находятся на исполнении в службе судебных приставов, будут предоставляться рассрочки по долгам до двух лет. Кроме того, предлагается ввести мораторий на арест имущества должников, находящегося по месту их жительства. То есть речь идет о личных вещах человека, пишет "Российская газета".
Как рассказал газете один из инициаторов проекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, документ был подготовлен в развитие ранее принятых инициатив по отсрочке налоговых платежей, арендной платы для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в результате пандемии.
"Для нас важно, чтобы законопроект заработал именно сейчас, чтобы снять существующие долговые нагрузки с малых и средних предпринимателей, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям, а также с пенсионеров", — подчеркнул он.
В инициативе предлагается целый ряд мер, касающихся, как социально незащищенных граждан, так и малого бизнеса.
Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших отраслях, предлагается предоставлять без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей. Срок рассрочки — до года.
Если пенсионер живет на одну пенсию, размер которой меньше двух МРОТ, он сможет написать судебным приставам заявление и получать рассрочку в пределах миллиона рублей на срок до двух лет по взысканию задолженности по кредитам.
Кроме того, согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Защитный запрет предлагается распространить как на граждан, так и на индивидуальных предпринимателей.
При этом смягчающая норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество. Как подчеркивают разработчики, законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами.
Чтобы за время моратория должник не смог распродать ценное имущество, приставы по-прежнему смогут запрещать проводить какие-то регистрационные действия в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации. Раз нельзя будет зарегистрировать сделку, значит, нельзя будет и продать, пишет "РГ".
По данным разработчиков проекта, на принудительном исполнении в Федеральной службе судебных приставов России находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где должниками являются граждане, получающие пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца и при этом не имеющие иных источников доходов. Общая сумма долга у них более 340 миллиардов рублей. Из них более 332 миллиардов рублей это долги по кредитам.
Кроме того, судебные приставы взыскивают долги с более чем 2,7 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, задолжавших в общей сложности более 870 миллиардов рублей. Из них долги по кредитам составили более 630 млрд рублей, указывает "РГ".
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Личный счет , Компании , Маленькая пенсия
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