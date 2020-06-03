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В России вырос прожиточный минимум 

Алиса Селезнёва и ещё 3 16 минут назад
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2%. Об этом свидетельствуют проект Министерства труда РФ, размещенный на федеральном портале.
«Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 г. по отношению к IV кварталу 2019 г. увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Ведомство предложило установить размер прожиточного минимума за первый квартал 2020 года в размере 10 843 рубля, для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.
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«Рамблер» писал, что ранее эксперты Министерства труда РФ предложили смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве антикризисной меры, способной поддержать рынок занятости.
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