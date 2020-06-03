В Москве вырос «индекс окрошки»

В Москве «индекс окрошки» в апреле вырос на 8 руб. — до 409 руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Банка России по ЦФО.

Так, для московской семьи из четырех человек затраты на приготовление окрошки с вареной колбасой, кефиром, свежими огурцами, картошкой, яйцами, сметаной и солью составили 409,1 рублей. Отмечается, что это на 8,2 рубля большей, чем годом ранее.

Больше всего из перечисленных продуктов выросли в цене сметана и вареная колбаса.

По словам представителей пресс-службы, рост цен на сметану, кефир и яйца связан с ослаблением рубля, что привело росту издержек производства ввиду высокой доли импортной составляющей в процессе производства — корма и оборудование. Мясо же подорожало из-за временного повышение спроса населения на простую в приготовлении продукцию в качестве замещения питания во временно закрытых общепитах.

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