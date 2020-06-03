Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.85
$
69.00
77.08
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
39.20
+0.90 Золото
1712.30
–0.57 РТС
1288.36
+0.80
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1195
+0.0271
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Кому не дадут 10 тысяч на ребенка 

Мария Иванова 1 час назад
Портал 45.ru перечислил причины для отказа в выплате десяти тысяч рублей на ребенка. В первую очередь, проблемы могут возникнуть из-за отсутствия гражданства.
45.ru напомнил, что гражданство должен иметь и ребенок, и родитель, подающий заявление. Если отец ребенка гражданин России, а мать — иностранка, обращаться за выплатой должен именно отец.
Власти РФ начали перечислять выплаты на детей
Вторым поводом для отказа может стать проживание за границей. Если человек с гражданством России постоянно живет за рубежом, выплату он не получит.
Третья причина — лишение родительских прав. Отец или мать, лишенные прав или ограниченные в них, денег не получат. Вместо них за выплатой могут обратиться опекуны.
Также отказ последует, если родители попытаются обратиться за выплатой во второй раз. К примеру, сначала заявление подаст мать, а затем отец. Кто первый запросит выплату, тот и получит деньги. При этом уточнять, проживает ли этот родитель с ребенком, не будут. Портал отмечает, что этим уже воспользовался злостный неплательщик алиментов из Челябинска: он оформил пособие сразу на двоих детей в первый же день приема заявлений.
Пятая причина — неправильно заполненное заявление. 45.ru напомнил, что фамилию, имя и отчество необходимо писать заглавными буквами, а в поле «СНИЛС» нельзя оставлять лишние пробелы перед цифрами и после них. Кроме того, нужно не перепутать номера акта о рождении и свидетельства о рождении. В последнее поле необходимо вписать именно номер акта.
Также в выплате будет отказано в случае смерти ребенка.
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.
С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получают единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
01:19
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
Рынки Экономика
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение