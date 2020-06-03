Кому не дадут 10 тысяч на ребенка 

Портал 45.ru перечислил причины для отказа в выплате десяти тысяч рублей на ребенка. В первую очередь, проблемы могут возникнуть из-за отсутствия гражданства.

45.ru напомнил, что гражданство должен иметь и ребенок, и родитель, подающий заявление. Если отец ребенка гражданин России, а мать — иностранка, обращаться за выплатой должен именно отец.

Вторым поводом для отказа может стать проживание за границей. Если человек с гражданством России постоянно живет за рубежом, выплату он не получит.

Третья причина — лишение родительских прав. Отец или мать, лишенные прав или ограниченные в них, денег не получат. Вместо них за выплатой могут обратиться опекуны.

Также отказ последует, если родители попытаются обратиться за выплатой во второй раз. К примеру, сначала заявление подаст мать, а затем отец. Кто первый запросит выплату, тот и получит деньги. При этом уточнять, проживает ли этот родитель с ребенком, не будут. Портал отмечает, что этим уже воспользовался злостный неплательщик алиментов из Челябинска: он оформил пособие сразу на двоих детей в первый же день приема заявлений.

Пятая причина — неправильно заполненное заявление. 45.ru напомнил, что фамилию, имя и отчество необходимо писать заглавными буквами, а в поле «СНИЛС» нельзя оставлять лишние пробелы перед цифрами и после них. Кроме того, нужно не перепутать номера акта о рождении и свидетельства о рождении. В последнее поле необходимо вписать именно номер акта.

Также в выплате будет отказано в случае смерти ребенка.

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно получают единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.