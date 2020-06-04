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Россиянам предрекли новую модель потребления 

Мария Иванова и ещё 3 15 минут назад
Россиянам предрекли новую модель потребления
Фото: РИА Новости
Глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что из-за пандемии россияне перейдут на новую модель потребления и начнут экономить на овощах, фруктах и говядине. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам Федякова, в новой модели люди будут совершать покупки, в первую очередь руководствуясь ценой. Также вырастет спрос на продукцию по акциям.
«Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах», — заявил аналитик.
Он считает, что тренд на здоровое питание сохранится, но теперь он будет больше ориентирован на продукцию массового производства, которую позиционируют как здоровую.
«Зачастую за этим не стоит реальной пользы», — отметил он.
По мнению Федякова, россияне начнут покупать меньше мяса, отказываться от говядины и выбирать более дешевую свинину.
«Те, кому свинина не по карману, переключаются на курицу», — заключил он.
Как писал «Рамблер», опубликованное в апреле исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Комментарии 2
Личный счет , Другое , Экономика , Иван Федяков , Advis.ru
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