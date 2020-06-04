Россию ждет новая модель потребления 

После пандемии коронавируса рынок России ждет новая модель потребления. Как к ней приспособятся россияне, рассказал в интервью радио Sputnik основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков

Возвращения к тому, что было до пандемии, не будет, полагает Иван Федяков. Будет новый рынок, будет новая модель потребления, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik. Фактор цены становится одним из ключевых в принятии решения о покупке, кроме того, идет постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промо-активностей.

"Спрос на категорию "фреш" сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах", — считает Иван Федяков.

Спрос на продукты здорового питания сохранится, но немного трансформируется.

"Если до этого тренд на здоровое питание больше ассоциировался с продукцией "фреш", с крафтовой продукцией, сейчас он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя, как здоровая. Зачастую за этим не стоит реальной пользы", — сказал Иван Федяков.

С мясными продуктами ситуация будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента.