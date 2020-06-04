Пенсионерам предложили доплатить 1,38 трлн

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Депутаты фракции «Справедливая Россия» заявили, что государство экономит на индексации пенсий и предложили выделить на доплаты пенсионерам 1,38 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

По данным пресс-службы «Справедливой России», соответствующий законопроект сегодня направлен на получение отзыва кабмина.

«С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло (…) В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров», — пояснил руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он также напомнил, что в прошлом году в бюджет вернулся почти триллион рублей. Тогда депутаты предложили потратить эти деньги на 13-ю зарплату, стипендию и пенсию, однако, по словам Миронова, в Минфине их не услышали.