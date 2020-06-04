Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.12
$
69.20
77.42
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
39.38
+0.10 Золото
1708.70
+0.09 РТС
1266.95
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1203
+0.0224
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Российским пенсионерам предложили доплатить 1,38 трлн 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Пенсионерам предложили доплатить 1,38 трлн
Фото: ТАСС
Депутаты фракции «Справедливая Россия» заявили, что государство экономит на индексации пенсий и предложили выделить на доплаты пенсионерам 1,38 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
По данным пресс-службы «Справедливой России», соответствующий законопроект сегодня направлен на получение отзыва кабмина.
«С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло (…) В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров», — пояснил руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он также напомнил, что в прошлом году в бюджет вернулся почти триллион рублей. Тогда депутаты предложили потратить эти деньги на 13-ю зарплату, стипендию и пенсию, однако, по словам Миронова, в Минфине их не услышали.
Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции в послании Федеральному собранию. Среди прочего, он предложил закрепить в основном законе регулярную индексацию пенсий.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Комментарии 7
Личный счет , Сергей Миронов , Владимир Путин , Справедливая Россия , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Украинские товары могут вернуться на российский рынок
Украинские товары могут вернуться на российский рынок
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Евро рухнул
Евро рухнул
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Видео
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
00:35
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
00:35
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение