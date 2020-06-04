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ПФР перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей 

РИА Новости 1 час назад
Названо число перечисленных выплат на детей
Фото: РИА Новости
Семьи получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на 16,2 миллиона детей за три дня, сообщила пресс-служба Минтруда.
Подать заявку на оформление выплаты можно на портале Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года, напомнили в пресс-службе.
"В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 11,3 миллиона семей более чем на 16,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 миллиарда рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде напомнили, что заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение трех рабочих дней. Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
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Комментарии
Личный счет , Антон Котяков , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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