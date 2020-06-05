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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий 

RT на русском 47 минут назад
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Согласно инициативе, индексировать пенсию этой группе населения предлагают с 1 июля 2020 года.
«Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии… гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию», — приводит РИА Новости текст законопроекта.
Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
В апреле социальные пенсии в России с 1 апреля были проиндексированы на 6,1%.
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Личный счет , Видео , Госдума , РИА Новости
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