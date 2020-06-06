Москвичи резко увеличили траты в торговых центрах 

Московские торговые центры зафиксировали 82-процентный рост объема покупок в первую неделю возобновления работы по сравнению с последней неделей до введения ограничений. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на исследование эквайрингового бизнеса ВТБ.

В то же время по сравнению с первой неделей февраля, когда ситуация с коронавирусом еще не была серьезной, траты москвичей пока ниже на 51 процент.

Москвичи сделали на 53 процента покупок больше, чем в последнюю неделю марта, но на 64 процента меньше, чем в первую неделю февраля.

Размер среднего чека в июне вырос на 11 процентов к первой неделей ограничений и на 25 процентов к февралю, превысив 10,1 тысячи рублей.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек объяснил такую ситуацию отложенным спросом, который накопился за последние пару месяцев.

Как писал «Рамблер», опубликованное в апреле исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.