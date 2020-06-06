Пенсии по наследству: что ждет стариков на Украине 

Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, что в будущем украинцы смогут передавать пенсии по наследству. Об этом сообщает агентство «Українські Новини».

В рамках новой пенсионной системы, которую запустят в стране с октября, украинцы будут сами выбирать фонды для внесения взносов. С 2021 года появятся накопительные пенсии, которые можно передавать по наследству. По словам Козака, риски при внедрении накопительных пенсий существуют, но их стоить уменьшать, а не использовать для запрета накопительной системы.

Он подчеркнул, что солидарная система не способна обеспечить людей приемлемой пенсией: сейчас выплаты составляют две-три тысячи гривен (от пяти до 7,5 тысячи рублей).

«Это смех сквозь слезы», — отметил Козак.

Банкир добавил, что путем накопительных пенсий идет весь мир.

«Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству», — подчеркнул он.