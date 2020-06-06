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Пенсии по наследству: что ждет стариков на Украине 

Мария Иванова 30 минут назад
Пенсии по наследству: что ждет стариков на Украине
Фото: РИА Новости
Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, что в будущем украинцы смогут передавать пенсии по наследству. Об этом сообщает агентство «Українські Новини».
В рамках новой пенсионной системы, которую запустят в стране с октября, украинцы будут сами выбирать фонды для внесения взносов. С 2021 года появятся накопительные пенсии, которые можно передавать по наследству. По словам Козака, риски при внедрении накопительных пенсий существуют, но их стоить уменьшать, а не использовать для запрета накопительной системы.
Он подчеркнул, что солидарная система не способна обеспечить людей приемлемой пенсией: сейчас выплаты составляют две-три тысячи гривен (от пяти до 7,5 тысячи рублей).
«Это смех сквозь слезы», — отметил Козак.
Банкир добавил, что путем накопительных пенсий идет весь мир.
«Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после 2021 года в стране планируют ввести надбавки к выплатам для пенсионеров старше 75 лет. Сейчас в стране выплачивают дополнительные 500 гривен (примерно 1,2 тысячи рублей) пенсионерам от 80 лет.
Видео дня. Цена нефти Brent превысила $40 впервые с марта
Комментарии
Личный счет , Тарас Козак , Владимир Зеленский
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