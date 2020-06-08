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Путин подписал закон о поддержке самозанятых 

Российская Газета и ещё 7 24 минуты назад
Путин подписал закон о поддержке самозанятых
Фото: РИА Новости
Самозанятым гражданам предоставят такие же меры господдержки, которые сегодня получает малый и средний бизнес. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
Принятые меры направлены на помощь плательщикам налога на профессиональный доход в кризисный период, а также станут стимулом для выхода из тени как можно большего числа тех, кто продолжает трудиться на себя.
Самозанятые смогут претендовать на весь спектр мер господдержки. В их числе: предоставление льгот по налогам и кредитам, получение субсидий и грантов, участие в лизинговые программах, а также доступ к сервисам и обучающим программам для бизнеса.
Сведения обо всех мерах поддержки, которые различные органы и организации предоставят гражданам на специальном налоговом режиме, в обязательном порядке будут вноситься в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). "С 20 декабря 2020 года предусмотрено формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, в том числе самозанятых, сообщил ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов.
По оценке Минэкономразвития России, за счет легализации самозанятых граждан прирост занятых в сфере МСП может составить 2,4 млн человек.
Статус самозанятых официально получили более более 650 тысяч человек. Налог на профессиональный доход действует в 23 российских субъектах. Воспользоваться таким режимом могут граждане, которые работают на себя и не имеют штата сотрудников. В год доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей.
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Личный счет , Экономика , Ирек Ялалов , Владимир Путин , Совет Федерации , Минэкономразвития
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