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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Фото: Depositphotos
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Так, этот рейтинг возглавила Чукотка. В этом регионе самая высокая средняя зарплата за данный период года была зафиксирована на уровне 109,1 тыс. рублей.
После Чукотки следуют ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).
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