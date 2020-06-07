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За что могут лишить пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
За что могут лишить пенсии
Фото: ТАСС
Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что человека могут лишить уже назначенной пенсии, если при оформлении выплаты была допущена ошибка. Об этом пишут «Аргументы и факты».
«Например, неверно исчислен стаж работы, дающий право на получение пенсии за выслугу лет», — объяснил Постанюк.
В таком случае человеку придется вернуть выплаченные ему по ошибке деньги.
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Также пенсии могут лишить, если выяснится, что ее назначили на основании недостоверных сведений: к примеру, пенсионер предоставил подложные документы. Выплаты в этой ситуации также необходимо будет вернуть.
Постанюк напомнил, что в России также выплачивают пенсии по инвалидности и потере кормильца. Если с человека сняли инвалидность, выплаты ему отменят. Пенсии по потере кормильца прекращают выплачивать после достижения ребенком 18-летия (если он не учится на очном отделении) или после окончания очного обучения, но не позже 23 лет.
Как писал «Рамблер», в Пенсионном фонде России (ПФР) предупреждали, что россиянам могут отказать в назначении страховой пенсии из-за недостатка у них баллов и стажа.
В таком случае человеку назначают социальную пенсию, но она ниже страховой. Кроме того, платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.
В ПФР отмечали, что с такой проблемой сталкиваются люди, которые долгое время работали неофициально.
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Личный счет , Владимир Постанюк , Пенсионный фонд РФ , Аргументы и Факты
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