За что могут лишить пенсии 

Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что человека могут лишить уже назначенной пенсии, если при оформлении выплаты была допущена ошибка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Например, неверно исчислен стаж работы, дающий право на получение пенсии за выслугу лет», — объяснил Постанюк.

В таком случае человеку придется вернуть выплаченные ему по ошибке деньги.

Также пенсии могут лишить, если выяснится, что ее назначили на основании недостоверных сведений: к примеру, пенсионер предоставил подложные документы. Выплаты в этой ситуации также необходимо будет вернуть.

Постанюк напомнил, что в России также выплачивают пенсии по инвалидности и потере кормильца. Если с человека сняли инвалидность, выплаты ему отменят. Пенсии по потере кормильца прекращают выплачивать после достижения ребенком 18-летия (если он не учится на очном отделении) или после окончания очного обучения, но не позже 23 лет.

Как писал «Рамблер», в Пенсионном фонде России (ПФР) предупреждали, что россиянам могут отказать в назначении страховой пенсии из-за недостатка у них баллов и стажа.

В таком случае человеку назначают социальную пенсию, но она ниже страховой. Кроме того, платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

В ПФР отмечали, что с такой проблемой сталкиваются люди, которые долгое время работали неофициально.