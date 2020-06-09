Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.85
$
68.68
77.71
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
40.28
–1.08 Золото
1704.59
+0.15 РТС
1274.24
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1283
+0.0387
25.05
1.0897
05.06
28.05
14.05

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей 

РИА Новости и ещё 13 3 часа назад
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов и пожилых людей
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России начал выплачивать средства в размере 12 130 рублей в месяц опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, сообщила пресс-служба ПФР.
"Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход", — говорится в сообщении.
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В ПФР отметили, что выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций соцобслуживания.
"К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тысячи россиян", — уточнили в ПФР.
Для получения средств необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется — право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Последние новости
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве Названа причина смерти Юлии Норкиной Названа причина смерти Юлии Норкиной
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую нефть США
В России предложили альтернативу SSJ-100
В России предложили альтернативу SSJ-100
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение