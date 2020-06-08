Удар по мигрантам: Россияне получат преимущество

Российские власти задумались о введении нормы, обязывающей работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда

По данным издания, консультации о приоритете трудоустройства россиян проводятся на базе группы при администрации президента , занимающейся миграционной политикой.

Сейчас российские законы не обязывают работодателей отдавать предпочтение россиянам. Как отмечают «Известия», по не требующим высокой квалификации должностям оформление на работу россиян и мигрантов почти не отличается.

При этом государство регулирует численность мигрантов, для некоторых отраслей установлены их допустимые доли. Так, в 2020 году в строительных компаниях до 80 процентов работников могут быть мигрантами, в компаниях, занимающихся выращиванием овощей, — до 50 процентов, а в аптеки нанимать таких сотрудников нельзя.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на введении приоритета для россиян настаивают профсоюзы. Он отметил, что особенно актуальна эта проблема становится в условиях роста безработицы, вызванного пандемией.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что работодатели должны доказывать необходимость нанять именно иностранного работника. Служба безопасности в таком случае будет проверять, можно ли взять на эту позицию российского специалиста или мигрант действительно незаменим.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что за 2009-2018 годы через платежные системы из России вывели 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). Чаще всего денежные переводы совершали трудовые мигранты из стран СНГ и ближнего зарубежья, отправлявшие деньги своим семьям.