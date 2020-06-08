Удар по мигрантам: Россияне получат преимущество

Российские власти задумались о введении нормы, обязывающей работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда.
По данным издания, консультации о приоритете трудоустройства россиян проводятся на базе группы при администрации президента, занимающейся миграционной политикой.
Сейчас российские законы не обязывают работодателей отдавать предпочтение россиянам. Как отмечают «Известия», по не требующим высокой квалификации должностям оформление на работу россиян и мигрантов почти не отличается.
При этом государство регулирует численность мигрантов, для некоторых отраслей установлены их допустимые доли. Так, в 2020 году в строительных компаниях до 80 процентов работников могут быть мигрантами, в компаниях, занимающихся выращиванием овощей, — до 50 процентов, а в аптеки нанимать таких сотрудников нельзя.
По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на введении приоритета для россиян настаивают профсоюзы. Он отметил, что особенно актуальна эта проблема становится в условиях роста безработицы, вызванного пандемией.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что работодатели должны доказывать необходимость нанять именно иностранного работника. Служба безопасности в таком случае будет проверять, можно ли взять на эту позицию российского специалиста или мигрант действительно незаменим.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что за 2009-2018 годы через платежные системы из России вывели 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). Чаще всего денежные переводы совершали трудовые мигранты из стран СНГ и ближнего зарубежья, отправлявшие деньги своим семьям.