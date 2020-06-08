Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.38
$
68.60
77.20
77.40
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
42.07
+0.21 Золото
1689.95
–0.02 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1286
+0.0390
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

Удар по мигрантам: россияне получат преимущество при приеме на работу 

Мария Иванова и ещё 3 18 минут назад
Удар по мигрантам: Россияне получат преимущество
Фото: © URA.RU
Российские власти задумались о введении нормы, обязывающей работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда.
По данным издания, консультации о приоритете трудоустройства россиян проводятся на базе группы при администрации президента, занимающейся миграционной политикой.
Сейчас российские законы не обязывают работодателей отдавать предпочтение россиянам. Как отмечают «Известия», по не требующим высокой квалификации должностям оформление на работу россиян и мигрантов почти не отличается.
При этом государство регулирует численность мигрантов, для некоторых отраслей установлены их допустимые доли. Так, в 2020 году в строительных компаниях до 80 процентов работников могут быть мигрантами, в компаниях, занимающихся выращиванием овощей, — до 50 процентов, а в аптеки нанимать таких сотрудников нельзя.
По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на введении приоритета для россиян настаивают профсоюзы. Он отметил, что особенно актуальна эта проблема становится в условиях роста безработицы, вызванного пандемией.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что работодатели должны доказывать необходимость нанять именно иностранного работника. Служба безопасности в таком случае будет проверять, можно ли взять на эту позицию российского специалиста или мигрант действительно незаменим.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что за 2009-2018 годы через платежные системы из России вывели 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). Чаще всего денежные переводы совершали трудовые мигранты из стран СНГ и ближнего зарубежья, отправлявшие деньги своим семьям.
Видео дня. Как правильно экономить
Комментарии 53
Личный счет , Компании , Администрация Президента РФ , Минтруд , Торгово-промышленная палата , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали отказывать в микрозаймах
Россиянам стали отказывать в микрозаймах
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлен
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлен
Курс доллара: эксперты о судьбе американской валюты
Курс доллара: эксперты о судьбе американской валюты
В США готовят санкции против «Северного потока — 2»
В США готовят санкции против «Северного потока — 2»
Рестораторы оценили новые правила Роспотребнадзора
Рестораторы оценили новые правила Роспотребнадзора
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение