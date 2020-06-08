Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика

Наследники, государство или страховая компания обязаны выплатить кредит в случае смерти заемщика. Об этом адвокат Любовь Хохлова сообщила изданию «Прайм».

Хохлова, как сообщал «Рамблер», — адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры». Сегодня она рассказала, что в ситуации, когда человек, взявший кредит, скончался до того, как выплатил его в полном объеме, его обязательства перед банком обязаны исполнить его законные наследники.

«В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности», — сказано в 1112-й статье Гражданского кодекса России.

При этом наследник не может отказаться от части наследства, но может отказаться от него полностью. Тогда оно становится собственностью государства. В таком случае банк может через суд потребовать от государства взыскания задолженности умершего.