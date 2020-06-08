Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.20
$
68.47
77.10
77.33
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
42.75
–0.26 Золото
1693.38
+0.01 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1302
+0.0406
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

Кому гасить кредит умершего 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Фото: РИА Новости
Наследники, государство или страховая компания обязаны выплатить кредит в случае смерти заемщика. Об этом адвокат Любовь Хохлова сообщила изданию «Прайм».
Хохлова, как сообщал «Рамблер», — адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры». Сегодня она рассказала, что в ситуации, когда человек, взявший кредит, скончался до того, как выплатил его в полном объеме, его обязательства перед банком обязаны исполнить его законные наследники.
«В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности», — сказано в 1112-й статье Гражданского кодекса России.
При этом наследник не может отказаться от части наследства, но может отказаться от него полностью. Тогда оно становится собственностью государства. В таком случае банк может через суд потребовать от государства взыскания задолженности умершего.
«Если заемщик заключил договор страхования жизни, то в случае смерти обязательства по погашению кредита переходят к страховой компании», — отметила, в свою очередь, юрисконсульт компании «КСК групп» Ирина Михеева.
Видео дня. Как правильно экономить
Комментарии 4
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая ценовая война: теперь с Азербайджаном и США
Новая ценовая война: теперь с Азербайджаном и США
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
В России предложили альтернативу SSJ-100
В России предложили альтернативу SSJ-100
«Газпрому» готовятся объявить войну
«Газпрому» готовятся объявить войну
Китай задумал наказать крупнейшие бренды США
Китай задумал наказать крупнейшие бренды США
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение