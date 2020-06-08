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Россиянам предложили поднять зарплату вдвое 

Артём Кульша и ещё 22 40 минут назад
Час работы россиян должен стоить минимум 150 рублей. Таково, как сообщает РИА Новости, мнение группы депутатов и сенаторов от Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
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В настоящее время, как сообщал «Рамблер», минимальный почасовой размер оплаты труда для тех, кто работает неполный день или по срочным договорам, высчитывается на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). В мае-июле часовая ставка составляет 65,92-89,85 рубля.
Депутаты Государственной думы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов считают, что это очень мало, а работодателям приносит необоснованно высокую прибыль, а также дает возможность сэкономить на уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и отчислениях в социальные фонды.
По этой причине они подготовили и уже направили в правительство проект закона об увеличении минимального почасового размера оплаты труда до 150 рублей в час с 1 января 2021 года. Также законопроект подразумевает ежегодную индексацию часовой ставки.
Комментарии 68
Личный счет , Видео , Компании , Игорь Лебедев , Алексей Диденко , Андрей Свинцов , Сергей Леонов , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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