Россиянам предложили поднять зарплату вдвое 

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», минимальный почасовой размер оплаты труда для тех, кто работает неполный день или по срочным договорам, высчитывается на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). В мае-июле часовая ставка составляет 65,92-89,85 рубля.

По этой причине они подготовили и уже направили в правительство проект закона об увеличении минимального почасового размера оплаты труда до 150 рублей в час с 1 января 2021 года. Также законопроект подразумевает ежегодную индексацию часовой ставки.