Залог по «дальневосточной ипотеке» захотели снизить

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике будет вести переговоры с банками по снижению залога по "дальневосточной ипотеке", рассказал глава агентства Сергей Ховрат на круглом столе "Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки".

АРЧК обеспечивает предприятия Дальнего Востока квалифицированными кадрами, а также отвечает за информационное сопровождение программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека".

"Мы сейчас разрабатываем, как можно сделать уровень залога меньше. Здесь предстоит серьезная работа с банками, так как каждый из банков не хочет получать кредиты с большой долей риска не обеспеченные. Здесь будем работать для того, чтобы этот уровень залога стал приемлемый как для гражданина, так и для банка. На сегодняшний день уже принято решение о снижении первоначального взноса с 20 до 15%. Это тоже серьезное подспорье", — сказал Ховрат.

Ранее Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%.

"Дальневосточная ипотека" — это кредит для молодых семей, приобретающих жилье, который могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточных гектаров" без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство. Максимальный срок кредитования — 20 лет, банк может выдать на приобретение жилья максимум 6 миллионов рублей. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года.