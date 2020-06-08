Россияне резко увеличили платежи по картам

В первую неделю июня после открытия торговых центров в Москве банки зафиксировали серьезный всплеск трансакций по картам, пишет "Коммерсант". В ВТБ подсчитали, что в столице объем покупок клиентов в торговых центрах увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта. При этом размер среднего чека в июне вырос на 11% по сравнению с первой неделей ограничений и на 25% к февралю, превысив 10,1 тыс. руб.

"На столь резкий рост оборотов по картам в торговых центрах за первые дни работы сильно влияет отложенный спрос, который накопился во время самоизоляции", — отмечает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

До февральских показателей потребительский спрос пока не дотягивает, но, как надеются банкиры, после снятия ограничений рост ускорится. В результате июнь может оказаться нетипично активным по тратам: из-за коронавируса многие остались дома вместо традиционного отъезда за границу, пишет "Ъ".

Замдиректора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов, на которого ссылается газета, считает, что полное восстановление оборотов по эквайрингу ожидается в августе-сентябре. Правда, по его данным, падение по сравнению с февралем не такое значительное: "Количество операций в июне 2020 года на 5% меньше, чем в феврале 2020 года, но на 3% больше, чем в июне 2019 год".