В Госдуме высказались о почасовой оплате труда

Сама идея об увеличении минимального размера оплаты труда заслуживает внимания, но концентрация на почасовой оплате будет стимулировать начальников переводить своим сотрудников на сокращённую рабочую неделю. Так ранее высказанную инициативу депутатов об установлении минимальной почасовой оплаты прокомментировал член комитета ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко

Он сказал, что в российской системе зарплат значительную роль играют стимулирующие выплаты. И это притом, что гарантированная часть не очень высока. Поэтому постоянная составляющая зарплат в России повысится, если будет увеличен уровень фиксированной минимальной платы без учёта доплат. Это, отметил Тарасенко, может только приветствоваться.

Однако член комитета Госдумы подчеркнул, что высчитывание зарплаты по дням и часам (при повышении минимальной ставки) — это второстепенная процедура.