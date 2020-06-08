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В Госдуме усомнились в необходимости почасовой оплаты труда 

News.ru и ещё 1 39 минут назад
В Госдуме высказались о почасовой оплате труда
Фото: ТАСС
Сама идея об увеличении минимального размера оплаты труда заслуживает внимания, но концентрация на почасовой оплате будет стимулировать начальников переводить своим сотрудников на сокращённую рабочую неделю. Так ранее высказанную инициативу депутатов об установлении минимальной почасовой оплаты прокомментировал член комитета ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.
Он сказал, что в российской системе зарплат значительную роль играют стимулирующие выплаты. И это притом, что гарантированная часть не очень высока. Поэтому постоянная составляющая зарплат в России повысится, если будет увеличен уровень фиксированной минимальной платы без учёта доплат. Это, отметил Тарасенко, может только приветствоваться.
Однако член комитета Госдумы подчеркнул, что высчитывание зарплаты по дням и часам (при повышении минимальной ставки) — это второстепенная процедура.
«Я не считаю, что эта инициатива будет иметь шансы на принятие. Наши традиции говорят о том, что минимальный размер оплаты труда рассчитывается в месячном разрезе. Проблем с применением этого норматива я не вижу», — приводит слова Тарасенко Nation News.
Как ранее писал NEWS.ru, минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.
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Комментарии
Личный счет , Игорь Лебедев , Алексей Диденко , Андрей Свинцов , Сергей Леонов , Ярослав Нилов , Михаил Тарасенко , Госдума , ЛДПР
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