«Наживаются на россиянах»: какой будет почасовая зарплата 

Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. Парламентарии отмечают, что из-за отсутствия этой планки сейчас работодатели наживаются на россиянах.

В нем оговаривается, что применение озвученных норм минимальной почасовой оплаты не распространяется на другие договоры между работником и работодателем.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 руб. в час», — приводит агентство цитату из проекте закона.

Предполагается, что минимальная почасовая ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. Сейчас минимальная оплата за один час низкооплачиваемого труда определяется с учетом МРОТ: с мая по июль этого года она находится диапазоне от 89,85 до 65,92 рубля. Авторы поправок полагают, что это крайне маленькая сумма для того, чтобы человек мог мог нормально жить.

Сейчас, ставя такую низкую почасовую оплату, работодатели наживаются на россиянах, получая необоснованно высокую прибыль, считают авторы законопроекта.

В то же время работодатели экономят на отчислениях в фонд Социального страхования, ПФР , ФОМС, а также на уплате НДФЛ, считают депутаты.

Валерий Рязанский. Диалоги о введении в России почасовой оплаты работы ведутся уже давно, напомнил первый заместитель главы комитета Совета Федерации

«Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18-ти, наверное, лет, а может, и больше. Ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти свое отражение в новой системе трудовых отношений», — заметил сенатор.

Ранее власти обсуждали возможность введения в России правила, по которому работодателей обяжут при трудоустройстве сотрудников на квалифицированную работу предоставлять приоритет гражданам РФ, а не гастарбайтерам.

Соответствующие консультации прошли в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента , сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда . Эта мера призвана защитить россиян, хотя сами разработчики убеждены, что наплыв иностранной рабочей силы она не остановит.

В документе также говорилось о начале работы прошлогодней договоренности между объединениями российских профсоюзов, работодателей и правительством. Предполагается совершенствовать порядок определения потребности в иностранных трудящихся, а также выработать национальную политику в области трудовой миграции.

Сейчас отечественное трудовое право позволяет работодателям нанимать работников по своему усмотрению, и в ряде случаев приоритет отдается именно иностранцам, поскольку они готовы трудиться на низкооплачиваемых ставках.

На рядовых должностях оформление в штат граждан страны и приезжих практически не отличается. Государство немного пытается регулировать численность иностранных рабочих, для этого вводятся предельно допустимые квоты на гастарбайтеров по ряду секторов экономики. Но результат говорит сам за себя: в 2020 году по постановлению правительства предыдущего кабмина в строительной сфере до 80% работников могут быть мигрантами.

В сегменте плодоовощного сельского хозяйства можно нанимать до 50% иностранцев.