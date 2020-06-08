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Россияне отказались от наличных 

Павел Тиунов и ещё 1 2 часа назад
Россияне отказались от наличных
Фото: РИА Новости
С января по март жители РФ предпочитали оплачивать покупки картами, нежели пользовались снятыми со счетов наличными деньгами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Эксперты связывают это обстоятельство с пандемией коронвируса.
Журналисты опираются на выводы, сделанные экспертами Центробанка. Специалисты выяснили, что в первом квартале текущего года россияне оплатили картами товары на сумму более 7 трлн рублей, в то время как обналичили — 6,4 трлн рублей. По статистике, приведенной аналитиками ЦБ, из всего объёма средств (23 трлн рублей), которые были задействованы в операциях по картам, 41,7% пришлось на переводы, 30,5% — на оплату картами, 27,8% — на обналичивание.
Специалисты полагают, что это обстоятельство связано с угрозой распространения коронавируса. В первую очередь люди опасаются, что, пользуясь бумажными купюрами, можно заразиться инфекцией. Еще один фактор — строгое соблюдение режима самоизоляции людьми пожилого возраста, которые чаще других снимают наличные с банковских карт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты ЦБ заявили, что в России зафиксировано исторически максимальное количество банковских карт. В настоящее время в обороте присутствует почти 284 млн карт, 194 млн из которых — активные.
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Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Центральный банк России
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