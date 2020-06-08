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Путин подписал закон об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком вдвое 

Rambler News Service и ещё 12 1 час назад
Путин увеличил детские пособия
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается в 2 раза — до 6752 руб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительство ранее одобрило выделение более 8 млрд руб. на эти цели.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее пояснил, что минимальное пособие по уходу за ребенком зачастую получают студенты и граждане, которые не работали на момент рождения ребенка. В России насчитывается около 300 тыс. таких граждан.
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Личный счет , Антон Котяков , Владимир Путин
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