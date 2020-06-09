Заработал сервис для выплат волонтерам

На портале госуслуг запущен новый сервис по оформлению выплат людям, принявшим под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила Минкомсвязь.

Постановление о правилах финансовой поддержки таки волонтеров ранее подписал премьер Мишустин. Выплаты составят 12130 рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Период опеки при том должен составлять не менее семи дней в течение календарного месяца.

Каждый субъект РФ формирует реестры граждан, имеющих право на выплату, пояснили в пресс-службе министерства. Реестры формируются отдельно за каждый период — "апрель-май" и "июнь". Заявления тоже подаются отдельно за каждый период. Срок подачи — до 1 октября 2020 года.