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Сервис для выплат волонтерам появился на портале госуслуг 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
Заработал сервис для выплат волонтерам
Фото: РИА Новости
На портале госуслуг запущен новый сервис по оформлению выплат людям, принявшим под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила Минкомсвязь.
Постановление о правилах финансовой поддержки таки волонтеров ранее подписал премьер Мишустин. Выплаты составят 12130 рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Период опеки при том должен составлять не менее семи дней в течение календарного месяца.
Каждый субъект РФ формирует реестры граждан, имеющих право на выплату, пояснили в пресс-службе министерства. Реестры формируются отдельно за каждый период — "апрель-май" и "июнь". Заявления тоже подаются отдельно за каждый период. Срок подачи — до 1 октября 2020 года.
После рассмотрения заявления Пенсионным фондом России уведомление о решении поступит непосредственно в личный кабинет на портале Госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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