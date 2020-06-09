Россиянам рассказали о нюансах новых трудовых книжек

Граждане России смогут внести в электронную трудовую книжку записи о стаже, сформированном до 2020 года, когда такая форма появилась. Это предусматривает проект закона, разработанного Министерством труда и соцзащиты РФ. Для соответствующих изменений будет необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ

Закон о введении электронных трудовых книжек в РФ вступил в силу с 1 января. До 1 июля все работодатели должны письменно уведомить сотрудников о том, что те могут либо оставить трудовую в прежнем, бумажном виде, либо перейти на электронную форму. В таковой должны содержаться сведения начиная с 2020 года.

Но разработанный законопроект предполагает предоставление "гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности" в ранний период. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера "предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом". Кроме того, это упростит подачу сведений при следующем трудоустройстве.