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В электронную трудовую книжку можно будет внести старые записи 

Российская Газета и ещё 4 3 часа назад
Россиянам рассказали о нюансах новых трудовых книжек
Фото: ТАСС
Граждане России смогут внести в электронную трудовую книжку записи о стаже, сформированном до 2020 года, когда такая форма появилась. Это предусматривает проект закона, разработанного Министерством труда и соцзащиты РФ. Для соответствующих изменений будет необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.
Закон о введении электронных трудовых книжек в РФ вступил в силу с 1 января. До 1 июля все работодатели должны письменно уведомить сотрудников о том, что те могут либо оставить трудовую в прежнем, бумажном виде, либо перейти на электронную форму. В таковой должны содержаться сведения начиная с 2020 года.
Но разработанный законопроект предполагает предоставление "гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности" в ранний период. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера "предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом". Кроме того, это упростит подачу сведений при следующем трудоустройстве.
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Комментарии 1
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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