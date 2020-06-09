Как безопасно брать микрозаймы

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасному получению микрозаймов. Специалисты советуют избегать кредитных организаций, которые предлагают выдать средства в очень короткие сроки, сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь эксперты рекомендуют внимательнее читать договор. По закону при обращении за кредитом граждане имеют право изучить предлагаемые условия в течение пяти дней и только потом принять окончательное решение.

«К оформлению микрозайма всегда нужно подходить с «холодной головой». Трезво оцените свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов», — подчеркивается в рекомендациях.

Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости проверять кредитные организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике.

Также специалисты советуют избегать дополнительных услуг, которые не связаны с оформлением кредита. Нередко они прописаны в договоре. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено на законодательном уровне.

«Помните, что Ваш дом или квартира — ваша крепость. Если Вы оформите микрозайм договор с залогом имущества, Вы можете его потерять, если не сможете вносить платежи по кредиту с учетом высоких процентов вовремя», — объяснили в ведомстве.

Если микрозайм взят после 1 января текущего года, то общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать саму сумму займа более чем в 1,5 раза. Подать жалобу на микрофинансовую организацию в электронном виде можно.на Официальном сайте финансового уполномоченного. Его решение обладает такой же силой, как и постановление суда.