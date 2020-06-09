В мае средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 2% по сравнению с апрелем. Об этом со ссылкой на аналитиков банка ФК «Открытие» сообщает РИА Новости.

Согласно аналитическому исследованию, больше всего в мае жители России экономили на газе — траты на него упали на 8%. Расходы на электроэнергию снизились на 4%, а на квартплату — на 3%. Рост отмечен только в категории тепловодоснабжение, траты на которое выросли на 3%.

При этом за год средний чек на оплату услуги ЖКХ упал на 13%. Меньше всего россияне потратили на тепловодоснабжение — расходы на него снизились на 33%, чек за квартплату уменьшился на 15%. Однако на 20% выросли траты на газ, на 4% — на электроэнергию, отмечают аналитики.