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Россияне стали меньше тратить на ЖКХ 

Алиса Селезнёва и ещё 3 1 час назад
В мае средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 2% по сравнению с апрелем. Об этом со ссылкой на аналитиков банка ФК «Открытие» сообщает РИА Новости.
Согласно аналитическому исследованию, больше всего в мае жители России экономили на газе — траты на него упали на 8%. Расходы на электроэнергию снизились на 4%, а на квартплату — на 3%. Рост отмечен только в категории тепловодоснабжение, траты на которое выросли на 3%.
При этом за год средний чек на оплату услуги ЖКХ упал на 13%. Меньше всего россияне потратили на тепловодоснабжение — расходы на него снизились на 33%, чек за квартплату уменьшился на 15%. Однако на 20% выросли траты на газ, на 4% — на электроэнергию, отмечают аналитики.
«Рамблер» писал, что ранее член Социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил заморозить в текущем году тарифы для населения на газ и электроэнергию. Необходимость такой меры он объяснил снижением доходов россиян из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Комментарии 12
Личный счет , Видео , Сергей Леонов , ФК Открытие , Совет Федерации , РИА Новости
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