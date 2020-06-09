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СМИ сообщили о задержках посылок из-за новых правил ФТС 

Мария Иванова и ещё 10 38 минут назад
Россиян ждут проблемы с международными посылками
Фото: РИА Новости
Россияне столкнулись с задержками доставок из-за рубежа, некоторые должны были получить посылки еще 18 мая, но ждут их до сих пор. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным РБК, в частности, задерживаются доставки заказов из магазинов ASOS, MyProtein и Look Fantastic.
Издание процитировало письма пользователей, столкнувшихся с задержками. По словам одного из них, партию с его заказом выбрали на домодедовской таможне для дополнительной документальной проверки в связи с приказами Федеральной таможенной службы (ФТС) номер 1060 и 112.
Директор Boxberry International Марат Артуганов заявил, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за новых таможенных правил и недостатков программного обеспечения службы.
Глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов добавил, что доставки могут задерживаться на пять дней из-за с «информационно-технического сбоя» у ФТС. По его прогнозу, задерживаться в ближайшее время будут 90 процентов всех посылок.
Глава по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева заявила о задержках на один-два дня.
В выше упомянутом приказе ФТС номер 112 идет речь о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы. Документ устанавливает ограничения для таможенных деклараций экспресс-грузов: раньше в декларации могли быть данные о товарах из 500 посылок, теперь — максимум из ста.
Артуганов рассказал, что теперь инспекторам на таможне приходится тратить в пять раз больше времени на выпуск партии посылок. Также он заявил, что на таможнях выросло количество досмотров, чтобы проводить их быстрее, нужно больше инспекторов.
Как сообщал «Рамблер», в письме Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) в ФТС, попавшем в распоряжение Forbes, говорится о тысячах застрявших на таможне посылок россиян.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Комментарии 1
Личный счет , Григорий Березкин , Сергей Денисов , Федеральная таможенная служба , Forbes
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