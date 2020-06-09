Названо число получателей выплаты на детей 3-16 лет

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Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., по данным на 9 июня, получили родители 18,4 млн детей в возрасте 3-16 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«За счет средств федерального бюджета начата единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет… Мы предполагали, что выплаты должно получить 19,7 млн детей. На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей», — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что в федеральном бюджете предусмотрено 197 млрд руб. на такие выплаты.