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Пандемия заставила россиян задуматься о накоплениях на черный день 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Россияне задумались о черном дне
Фото: РИА Новости
Начать откладывать средства собрались около 40 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опрос банка «Открытие», передает ТАСС.
О намерении создать финансовую подушку безопасности заявили 39 процентов россиян. Среди москвичей и жителей Подмосковья таких 43 процента. Более половины россиян — 53 процента — намерены тратить меньше, чем до самоизоляции. Еще 36 процентов респондентов (31 процент жителей Москвы и Московской области) отметили, что их расходы останутся на прежнем уровне, а три процента (пять процентов по столице и подмосковному региону) заявили о готовности тратить больше.
При этом достаточное количество накоплений на черный день имеют только 19 процентов опрошенных. Еще 32 процента заявили, что на данный момент не имеют возможности откладывать средства.
Опрос проведен 8 и 9 июня среди одной тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. Медианный доход опрошенных составил 30-60 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии 2
Личный счет , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС
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