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Опрос показал отношение россиян к покупкам продуктов онлайн 

RT на русском 57 минут назад
Опрос показал отношение к покупкам продуктов онлайн
Фото: Reuters
Кулинарный сервис Hi-chef провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.
Как передаёт Nation News со ссылкой на данные опроса, 67% россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины и супермаркеты, а 21% выбирает гипермаркеты.
При этом доставкой пользуются только 6% опрошенных, а 17% респондентов хотели пользоваться этой услугой чаще.
Кроме того, согласно результатам исследования, россияне стали реже покупать сладости (73%), алкоголь (69%), соки и газировку (62%), рыбу и морепродукты (60%), мясо (52%).
Отмечается, что опрос, в котором приняли участие более 4700 человек, проводился с 27 мая по 1 июня.
В начале мая сайт «Аргументы и факты» сообщал, что по данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин стал чаще пользоваться услугами доставки товаров во время режима самоизоляции.
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