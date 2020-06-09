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ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот 

Российская Газета и ещё 1 59 минут назад
ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Категории плательщиков, которые могут воспользоваться такой мерой поддержки, определены в законе, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Он направлен на снижение налоговых издержек предпринимателей и социальную поддержку граждан в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По нему субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики, социально ориентированные некоммерческие организации, а также централизованные религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Тот же закон устанавливает для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, страховые взносы на пенсионное страхование за 2020 год в 20 318 рублей.
На странице сервиса нужно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения, отмечают в ФНС. После этого сервис выведет информацию о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба
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