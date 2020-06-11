В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам 

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание лиц из организаций социального обслуживания. За три дня Пенсионный фонд одобрил выплаты 1146 опекунам на 1614 человек, за которыми осуществляется уход", — говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что 9 июня фонд приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Согласно постановлению правительства таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. Такая мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационную выплату в размере 1,2 тысячи или 10 тысяч рублей в месяц, отметили в ПФР.

Для получения средств нужно до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр., добавили в Пенсионном фонде.