Пенсионерам напомнили о льготах и компенсациях

Юристы объяснили, на какие льготы и компенсации вправе рассчитывать российские пенсионеры.

Они сообщили, что люди, получающие пенсию, могут бесплатно пользоваться домашним телефоном, получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, компенсацию за покупку бытовой техники, а также воспользоваться другими видами помощи от государства.

В 2019 году Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на субсидирование затрат на покупку бытовой техники пенсионерам. Для оформления необходимо подать письменное заявление, приложить к нему платёжные документы. Время рассмотрения заявления составляет пять дней. Размер субсидий законодательством не определён, решение о размере выплаты принимает местный орган социальной защиты населения, — процитировали управляющего партнёра юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева на портале Life.ru.

Он отметил, что компенсацию могут получить только неработающие пенсионеры. Минимальный размер компенсации за покупку бытовой техники — 10 тысяч рублей.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская сообщила, что в Новосибирске с 1 мая по 1 октября пенсионеры могут рассчитывать на социальную помощь и продуктовые наборы. Она также добавила, что в московские пенсионеры не платят за вывоз твёрдых бытовых отходов. А в Чукотском автономном округе и Чувашской Республике пенсионеры могут получить дополнительную социальную поддержку.

Генеральный директор ООО «ЮК „Юристъ“ Асия Мухамедшина рассказала, что пенсионеры из Москвы могут получить денежные компенсации за отказ от бесплатного проезда, оплаты лекарств и проезда на электропоездах. Также московские пенсионеры могут получить льготы на оплату домашнего телефона и услуг ЖКХ.

Получать их можно либо в натуральной форме, либо в денежном эквиваленте. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или позвонить в единый справочный центр города, где сообщат, куда обращаться и какие документы потребуются, — привели слова юриста на портале.