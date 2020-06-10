Россиянам пообещали цифровую ипотеку 

Многие банковские операции в России по-прежнему требуют личного присутствия граждан — в том числе, оформление жилищных кредитов. Но Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина , выступая в Госдуме 10 июня. Текст выступления опубликован на сайте ЦБ.

Как отметила Набиуллина, Центробанк в период распространения коронавируса временно разрешил проводить часть таких операций удаленно.

«Но это именно временное решение. Оно не позволяет решить проблему комплексно», — подчеркнула глава ЦБ.

Системно, по ее словам, проблему может решать биометрия, которая «у нас уже есть, но возможности, которые дает биометрическая идентификация, ограничены финансовыми услугами, и пока у банков нет большой мотивации к использованию этой системы».

Тем не менее, отметила Набиуллина, ЦБ вплотную подошел к переводу ипотеки в полностью цифровой вид.

«Эпидемия тоже ускорила здесь нашу работу, и мы будем просить депутатов поддержать нас в том, что касается внесения необходимых изменений в регулирование», — пообещала глава ЦБ.