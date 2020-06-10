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Россиянам пообещали цифровую ипотеку 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Россиянам пообещали цифровую ипотеку
Фото: РИА Новости
Многие банковские операции в России по-прежнему требуют личного присутствия граждан — в том числе, оформление жилищных кредитов. Но Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 10 июня. Текст выступления опубликован на сайте ЦБ.
Как отметила Набиуллина, Центробанк в период распространения коронавируса временно разрешил проводить часть таких операций удаленно.
«Но это именно временное решение. Оно не позволяет решить проблему комплексно», — подчеркнула глава ЦБ.
Системно, по ее словам, проблему может решать биометрия, которая «у нас уже есть, но возможности, которые дает биометрическая идентификация, ограничены финансовыми услугами, и пока у банков нет большой мотивации к использованию этой системы».
Тем не менее, отметила Набиуллина, ЦБ вплотную подошел к переводу ипотеки в полностью цифровой вид.
«Эпидемия тоже ускорила здесь нашу работу, и мы будем просить депутатов поддержать нас в том, что касается внесения необходимых изменений в регулирование», — пообещала глава ЦБ.
В конце мая сообщалось о возможном запуске цифровой ипотеки на национальной блокчейн-платформе «Мастерчейн». Разработку продукта анонсировала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Ольга Скоробогатова , Госдума , Центральный банк России
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