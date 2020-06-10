Власти задумались о «заморозке» цен на ЖКХ

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Владимир Якушев. Тарифы на услуги ЖКХ в России могут остаться на уровне 2019 года, сообщил глава Минстроя

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — передает «Интерфакс» слова Якушева в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.