Власти задумались о «заморозке» цен на ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в России могут остаться на уровне 2019 года, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — передает «Интерфакс» слова Якушева в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.
Напомним, в мае в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ.