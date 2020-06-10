Россиянам посулили повышенную оплату труда 

Россияне, которые будут работать 1 июля — в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда. Об этом сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко, передает РИА «Новости».

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — сказала Святенко.

Россияне, для которых 1 июля станет выходным днем, за этот день получат обычную зарплату.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 1 июля был объявлен выходным в связи с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 24 июня тоже станет выходным днем с сохранением заработной платы — на этот день был перенесен Парад Победы, не состоявшийся 9 мая из-за пандемии коронавируса.