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Россиянам посулили повышенную оплату труда 

Вероника Полынина и ещё 8 55 минут назад
Россиянам посулили повышенную оплату труда
Фото: РИА Новости
Россияне, которые будут работать 1 июля — в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда. Об этом сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко, передает РИА «Новости».
«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — сказала Святенко.
Россияне, для которых 1 июля станет выходным днем, за этот день получат обычную зарплату.
Россиянам предложили поднять зарплату вдвое
Ранее, как сообщал «Рамблер», 1 июля был объявлен выходным в связи с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 24 июня тоже станет выходным днем с сохранением заработной платы — на этот день был перенесен Парад Победы, не состоявшийся 9 мая из-за пандемии коронавируса.
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