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Россияне во время пандемии начали скупать акции 

Мария Иванова и ещё 3 1 час назад
Россияне вложились в акции
Фото: РИА Новости
Опрошенные РИА Новости банкиры и брокеры рассказали, что во время пандемии (с марта по май) россияне начали активно вкладывать деньги в акции. По словам экспертов, связано это с падением цен на акции как российских, так и зарубежных компаний.
На втором по популярности месте после акций у россиян были облигации и валюта.
Вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов заявил, что доля акций в портфелях клиентов ВТБ выросла с 24 процентов в конце февраля до 30 процентов.
Он отметил, что в мае на Санкт-Петербургской бирже, где торгуются иностранные ценные бумаги, число операций клиентов ВТБ выросло на 80 процентов, превысив 180 тысяч ежедневно.
Глава региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов заявил, что более половины всех внесенных денег во втором квартале пришлось на акции. Акции российских и зарубежных компаний покупались в соотношении 50/50.
Аналитик «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев заявил, что многие клиенты выбирали акции авиакомпаний и концерна Boeing.
Вице-президент Сбербанка, глава департамента глобальных рынков Андрей Шеметов отметил, что большинство россиян, инвестирующих через Сбербанк, ориентированы на облигации. Их доля в портфеле составляет более половины.
Все опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что россияне действовали разумно и диверсифицировали свои риски.
Как сообщал «Рамблер», опубликованное в апреле исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне в ближайшее время планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Андрей Шеметов , Евгений Дорофеев , Владимир Потапов , Сергей Данилов , Банк ВТБ , Санкт-Петербургская биржа , Сбербанк России , РИА Новости
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