Регионы получат субсидии на выплаты на детей 3-7 лет

Правительство обсудит выделение регионам дополнительно 12,5 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Сегодня мы также рассмотрим вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. В федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели. Направим 19 субъектам Российской Федерации, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Право на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно имеют семьи, в которых доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, установленного за II квартал предыдущего года, — около 5500 рублей в 2020 году. Выплаты пособий начались 1 июня, пособие начисляется с 1 января 2020 года.