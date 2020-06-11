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Мишустин анонсировал выделение допсредств на выплаты на детей 3-7 лет 

Rambler News Service и ещё 17 25 минут назад
Регионы получат субсидии на выплаты на детей 3-7 лет
Фото: РИА Новости
Правительство обсудит выделение регионам дополнительно 12,5 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Сегодня мы также рассмотрим вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. В федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели. Направим 19 субъектам Российской Федерации, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Право на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно имеют семьи, в которых доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, установленного за II квартал предыдущего года, — около 5500 рублей в 2020 году. Выплаты пособий начались 1 июня, пособие начисляется с 1 января 2020 года.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин
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