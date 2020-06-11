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«Аэроэкспресс» с 15 июня введет единый тариф 

РИА Новости 37 минут назад
«Аэроэкспресс» введет единый тариф
Фото: РИА Новости
"Аэроэкспресс" введет тариф 300 рублей пока на три месяца и далее будет смотреть по ситуации, сообщила генеральный директор компании Алина Бисембаева.
У "Аэроэкспресса" в настоящее время действует линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоит 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный — 500 рублей. "Бизнес" стоит 1500 рублей. Однако с 15 июня вводится единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей.
"Мы решили пока ввести его (тариф — ред.) на ближайшие три месяца. По их истечению внимательно будем смотреть за развитием событий, как будет расти пассажиропоток. Если будем видеть, что это эффективно в плане потока, и что людей привлекает, и будут положительные отзывы о нем, то, возможно, продлим это предложение", — сообщила Бисембаева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания начала возвращать отменные рейсы. В частности, в "Домодедово" они восстановлены с 8 июня, в "Шереметьево" и "Внуково" — будут возвращены с 15 июня.
"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В 2019 году "Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".
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Комментарии
Личный счет , Компании , Алина Бисембаева , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва"
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