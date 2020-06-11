В России обрадовали безработных 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании дополнительной помощи безработным гражданам. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство продлило период выплаты и возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, до 1 октября 2020 года.

Согласно постановлению, размер минимального пособия по безработице увеличен с 1500 рублей до 4500 рублей на период с мая по июль; на каждого несовершеннолетнего ребенка гражданам, которые лишились работы до 1 марта, назначена доплата в размере 3000 рублей; индивидуальным предпринимателям, чья деятельность прекратилась после 1 марта, назначено максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей.