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В России обрадовали безработных 

Вероника Полынина и ещё 6 1 час назад
В России обрадовали безработных
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании дополнительной помощи безработным гражданам. Документ опубликован на сайте кабмина.
Правительство продлило период выплаты и возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, до 1 октября 2020 года.
Согласно постановлению, размер минимального пособия по безработице увеличен с 1500 рублей до 4500 рублей на период с мая по июль; на каждого несовершеннолетнего ребенка гражданам, которые лишились работы до 1 марта, назначена доплата в размере 3000 рублей; индивидуальным предпринимателям, чья деятельность прекратилась после 1 марта, назначено максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей.
Как сообщал «Рамблер», о новых мерах поддержки россиян было объявлено 27 мая на совещании по ситуации на рынке труда. На их реализацию выделили 35 млрд рублей. 8 июня президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, составленный по итогам совещания и поручил их исполнение кабинету министров.
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Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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