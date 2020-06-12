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Коллекторы рассказали о самых дисциплинированных заёмщиках 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Коллекторы рассказали, кто возвращает долг лучше всех
Фото: news.ru
Пенсионеры, офицеры, врачи и учителя, а также сотрудники финансовых организаций реже остальных категорий граждан задерживают платежи по кредитам. Из этой группы только 15% россиян имеют просрочки по платежам. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Степень дисциплинированности клиента в определённой степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента, — приводит его слова РИА Новости.
При этом пенсионеры в этом списке на первом месте по ответственности за платежи. По мнению эксперта, помогает им в этом жизненный опыт, который научил их тщательно планировать бюджет. Также ответственно к ежемесячным кредитным платежам относятся учителя. Они дорожат своей репутацией и имеют стабильный ежемесячный доход.
Как писал NEWS.ru, пандемия и кризис заставили россиян задуматься о будущих сбережениях. Достаточное количество накоплений на чёрный день имеет лишь каждый пятый в стране.
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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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