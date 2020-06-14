Россиянам упростили получение соцвыплат 

Кабмин исполнил поручение главы государства упростить для граждан получение пособий и выплат. Собирать справки больше не потребуется — такое распоряжение в конце прошлой недели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Кроме того, кабмин на своем заседании распорядился выделить регионам дополнительные средства, чтобы они, в свою очередь, смогли помочь гражданам в условиях экономических сложностей.

Задачу упростить получение социальной помощи Владимир Путин поставил в начале марта. Президент тогда заявил, что предоставление нового ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет должно быть необременительным для граждан.

Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС. Распоряжение кабмина коснулось получения не только этого конкретного пособия, но и мер соцподдержки в целом. Как уточнили в пресс-службе правительства, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Обмениваться необходимой информацией будут Фонд социального страхования

До сих пор у органов исполнительной власти не было доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой указанные органы смогут пользоваться для назначения выплат.

Система выплат по-новому — без бюрократии — начнет работать с 1 июля

Ранее ускорение получения пособий прокомментировал министр финансов Антон Силуанов . Он уточнил, что семьям для назначения выплат не нужно будет, к примеру, представлять сведения о доходах. "Это все должно быть просто — обращение в онлайн-режиме, после чего налоговые органы соберут всю необходимую информацию, на основании которой органы соцзащиты будут принимать дальнейшие решения", — пояснил министр. Система выплат по-новому — без бюрократии — начнет работать с 1 июля текущего года, сказал Силуанов.

Антон Котяков. За пособиями можно будет обращаться через портал госуслуг или подать заявление в МФЦ, сообщил, в свою очередь, глава минтруда

Напомним, что ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет установили с 1 июня для семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты, как сообщалось, будут в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это 5500 рублей).

Кроме того, в связи с распространением коронавируса в России были введены и другие меры материальной помощи. В частности, была установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, а семьям с детьми до трех лет полагается по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. Для потерявших работу в период с 1 марта максимальное пособие по безработице выросло до 12 130 рублей, минимальное — до 4500 рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан повышен в два раза — до 6750 рублей.

Заседание кабмина на прошлой неделе также отчасти было посвящено мерам соцподдержки, а именно деньгам на эти цели. Правительство приняло решение направить в 19 регионов более 12,5 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Это в дополнение к 105 млрд рублей, уже предусмотренным в бюджете РФ. Увеличение объема субсидий позволит в полном объеме осуществить выплаты на 890 тыс. детей дополнительно, сообщили в правительстве.

Кроме того, кабмин выделил средства на развитие десяти проблемных регионов — на реализацию их индивидуальных программ в течение трех лет направляется более 26 млрд рублей. 16 млрд рублей пойдут на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных учреждениях образования, науки и здравоохранения. Одной из тем заседания стали поправки в Трудовой кодекс, которые также посвящены оплате труда бюджетников. Они позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников, сообщил Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков, но кабмин сможет принять решение и по поводу других категорий. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал премьер-министр.