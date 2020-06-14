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Россиянам упростили получение соцвыплат 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Россиянам упростили получение соцвыплат
Фото: РИА Новости
Кабмин исполнил поручение главы государства упростить для граждан получение пособий и выплат. Собирать справки больше не потребуется — такое распоряжение в конце прошлой недели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, кабмин на своем заседании распорядился выделить регионам дополнительные средства, чтобы они, в свою очередь, смогли помочь гражданам в условиях экономических сложностей.
Задачу упростить получение социальной помощи Владимир Путин поставил в начале марта. Президент тогда заявил, что предоставление нового ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет должно быть необременительным для граждан.
Распоряжение кабмина коснулось получения не только этого конкретного пособия, но и мер соцподдержки в целом. Как уточнили в пресс-службе правительства, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Обмениваться необходимой информацией будут Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС.
До сих пор у органов исполнительной власти не было доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой указанные органы смогут пользоваться для назначения выплат.
Система выплат по-новому — без бюрократии — начнет работать с 1 июля
Ранее ускорение получения пособий прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что семьям для назначения выплат не нужно будет, к примеру, представлять сведения о доходах. "Это все должно быть просто — обращение в онлайн-режиме, после чего налоговые органы соберут всю необходимую информацию, на основании которой органы соцзащиты будут принимать дальнейшие решения", — пояснил министр. Система выплат по-новому — без бюрократии — начнет работать с 1 июля текущего года, сказал Силуанов.
За пособиями можно будет обращаться через портал госуслуг или подать заявление в МФЦ, сообщил, в свою очередь, глава минтруда Антон Котяков.
Напомним, что ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет установили с 1 июня для семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты, как сообщалось, будут в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это 5500 рублей).
Кроме того, в связи с распространением коронавируса в России были введены и другие меры материальной помощи. В частности, была установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, а семьям с детьми до трех лет полагается по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. Для потерявших работу в период с 1 марта максимальное пособие по безработице выросло до 12 130 рублей, минимальное — до 4500 рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан повышен в два раза — до 6750 рублей.
Заседание кабмина на прошлой неделе также отчасти было посвящено мерам соцподдержки, а именно деньгам на эти цели. Правительство приняло решение направить в 19 регионов более 12,5 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Это в дополнение к 105 млрд рублей, уже предусмотренным в бюджете РФ. Увеличение объема субсидий позволит в полном объеме осуществить выплаты на 890 тыс. детей дополнительно, сообщили в правительстве.
Кроме того, кабмин выделил средства на развитие десяти проблемных регионов — на реализацию их индивидуальных программ в течение трех лет направляется более 26 млрд рублей. 16 млрд рублей пойдут на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных учреждениях образования, науки и здравоохранения. Одной из тем заседания стали поправки в Трудовой кодекс, которые также посвящены оплате труда бюджетников. Они позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников, сообщил Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков, но кабмин сможет принять решение и по поводу других категорий. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал премьер-министр.
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Комментарии 1
Личный счет , Антон Силуанов , Антон Котяков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Росреестр
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